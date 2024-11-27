СМИ: Байден попросил у Конгресса еще $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

Два помощника конгрессменов подтвердили детали предложения Белого дома и сказали, что Конгресс получил его в понедельник.

В предложении говорится, что новый транш финансирования Пентагона будет направлен на поставку оружия и оборудования для Украины и пополнение запасов оружия, переданных Киеву.

Реклама:

Две трети запрашиваемой суммы, $16 миллиардов, пойдут на пополнение американских запасов.

Остальные $8 миллиардов – на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских сил обороны.

Административно-бюджетное управление Белого дома предложило Конгрессу включить возобновленную помощь в свое решение, которое он должен принять во избежание шатдауна в следующем месяце.

Некоторые республиканцы уже раскритиковали эту просьбу Белого дома.

"Джо Байден только что отдал $4,7 миллиарда средств налогоплательщиков, в одностороннем порядке "простив" кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа... Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены", – написал сенатор Майк Ли в соцсети X.

На прошлой неделе администрация Байдена сообщила Конгрессу о своем намерении также списать украинский долг на сумму $4,65 миллиарда.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что президентская администрация считает необходимым и логичным поиск дополнительных ресурсов в поддержку Украины.