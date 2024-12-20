Правозащитники призвали нардепов не поддерживать законопроекты по международным преступлениям

Представители правозащитной коалиции "Украина. Пять утра" и глобальной инициативы "Трибунал для Путина" призвали народных депутатов Украины не поддерживать принятие законопроектов, которые имеют за цель регулировать рассмотрение международных преступлений на национальном уровне отдельным законом.

Об этом со ссылкой на их заявление пишет "Европейская правда".

Как отметили правозащитники, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроекты "Об уголовной ответственности за международные преступления" (№ 11538) и "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с принятием Закона Украины „Об уголовной ответственности за международные преступления"" (№ 11539) за основу в первом чтении.

Следовательно, представители правозащитных организаций, которые длительное время работают для обеспечения ответственности за международные преступления, совершенные в условиях вооруженной агрессии против Украины, считают, что принятие этих законопроектов не способствует будущим расследованиям и ставит под сомнение перспективу существующих дел.

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Они уверяют, что предлагаемый в законопроектах подход регулировать рассмотрение международных преступлений на национальном уровне отдельным законом является неоправданным.

Также правозащитники акцентировали, что сами проекты не учли позицию судей, прокуроров и следователей, а также общества, и в реальности сведут на нет немало эффективных процессов правосудия.

Они призвали нардепов не поддерживать принятие законопроектов № 11538 и № 11539, по ряду причин.

Во-первых, по их убеждению, эти проекты могут подорвать расследование тяжких преступлений в Украине.

Они отметили, в случае принятия законопроектов следователям, прокурорам и судьям нужно будет применять новый отдельный закон к фактам, имевшим место после принятия № 11538 и № 11539, а УК/КПК – к тем, что были раньше.

Правозащитники уверяют, что законопроекты содержат путаную терминологию, которая иногда не согласуется с международным правом, в частности Римским статутом.

Во-вторых, они отмечают, что законопроекты в случае их принятия могут быть признаны неконституционными.

"Это означает, что введение законов в действие не будет гарантировать, что они будут введены в постоянную практику правосудия", – отметили они.

Как акцентировали правозащитники, Конституция Украины закрепляет принцип верховенства права и определяет, что законы принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей.

Следовательно, его реализация на практике требует также юридической определенности, что обязывает к предсказуемости применения правовых норм и недопущения возможностей их произвольной трактовки.

Правозащитники отметили, в Украине не предусмотрена возможность установления уголовной ответственности или ее детализация иначе, чем через внесение изменений в действующий Уголовный кодекс Украины.

"Принятие отдельного закона, который параллельно с действием УКУ будет определять основы отправления правосудия по отдельной категории преступлений, может привести к нарушению юридической определенности на практике, создать вызов для следователей, прокуроров и судей в части применения норм законодательства", – заявили они.

Они отметили, что об этом отмечал и научно-экспертное заключение Аппарата ВРУ, которое, "очевидно, не было учтено при рассмотрении законопроекта".

Правозащитники отметили, что имеющиеся проблемы с законопроектами невозможно решить правками между первым и вторым чтениями, "поскольку они касаются самой их сути".

"Мы призываем народных депутатов Украины не принимать законопроект № 11538 и связанный с ним № 11539 от 02.09.2024 и восстановить основательные обсуждения, чтобы найти оптимальный путь имплементации положений Римского статута в украинское законодательство", – добавили они.

Напомним, министры юстиции стран Совета Европы на международной конференции в Вильнюсе 5 сентября обсуждали дальнейшие шаги по созданию Специального трибунала для расследования международных преступлений России в Украине.

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