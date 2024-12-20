Умеров и глава Минобороны Италии обсудили вопросы оснащения бригад ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался со своим коллегой из Италии Гвидо Крозетто о перспективах оснащения украинских бригад.

Об этом со ссылкой на заявление главы оборонного ведомства сообщает "Европейская правда".

Как отметил Умеров, ключевой темой разговора была военная помощь Украине в 2025 году.

"Обсудили перспективы оснащения украинских бригад вооружением и техникой", – отметил он.

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По его словам, отдельное внимание они уделили вопросу противовоздушной обороны.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку в усилении нашей противовоздушной обороны", – рассказал Умеров.

Он добавил, что отметил важность совместных индустриальных проектов с крупнейшими итальянскими оборонными компаниями.

16 декабря итальянское правительство одобрило десятый пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее стало известно об отправке франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T – уже второй для Украины.