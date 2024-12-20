Умєров та глава Міноборони Італії обговорили питання оснащення бригад ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався за своїм колегою з Італії Гвідо Крозетто щодо перспективи оснащення українських бригад.
Про це із посиланням на заяву очільника оборонного відомства повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Умєров, ключовою темою розмови була військова допомога Україні у 2025 році.
"Обговорили перспективи оснащення українських бригад озброєнням і технікою", – зазначив він.
За його словами, окрему увагу вони приділили питанню протиповітряної оборони.
"Розраховуємо на подальшу підтримку в посиленні нашої протиповітряної оборони", – розповів Умєров.
Він додав, що наголосив на важливості спільних індустріальних проєктів з найбільшими італійськими оборонними компаніями.
16 грудня італійський уряд схвалив десятий пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше стало відомо про відправлення франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T – уже другої для України.