Укр Рус Eng

Умєров та глава Міноборони Італії обговорили питання оснащення бригад ЗСУ

Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 09:17 — Уляна Кричковська

Міністр оборони України Рустем Умєров поспілкувався за своїм колегою з Італії Гвідо Крозетто щодо перспективи оснащення українських бригад.

Про це із посиланням на заяву очільника оборонного відомства повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Умєров, ключовою темою розмови була військова допомога Україні у 2025 році. 

"Обговорили перспективи оснащення українських бригад озброєнням і технікою", – зазначив він. 

Реклама:

За його словами, окрему увагу вони приділили питанню протиповітряної оборони. 

"Розраховуємо на подальшу підтримку в посиленні нашої протиповітряної оборони", – розповів Умєров.

Він додав, що наголосив на важливості спільних індустріальних проєктів з найбільшими італійськими оборонними компаніями. 

16 грудня італійський уряд схвалив десятий пакет військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше стало відомо про відправлення франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T – уже другої для України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія Війна з РФ
Реклама: