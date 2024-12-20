Пророссийский Додон набросился на Санду из-за пресс-конференции в один день с Путиным
Пророссийский экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что лидер страны Майя Санду "специально" дала пресс-конференцию в то же время, что и глава Кремля Владимир Путин.
Об этом со ссылкой на заявление Додона пишет NewsMaker, передает "Европейская правда".
Как отметило издание, Санду в четверг, 19 декабря, проводила пресс-конференцию для журналистов.
Додон считает, что она "специально" сделала это тогда же, когда и Путин.
"Майя Санду, ты ничего не попутала? Или ты считаешь себя королевой? Я понимаю, что ты живешь в другом мире", – заявил он.
Экс-президент добавил, что при возможности посмотрит пресс-конференцию главы Кремля.
Напомним, накануне правитель РФ отвечая на вопрос, изменил бы свое решение о масштабном вторжении в Украину, если бы мог вернуться в февраль 2022 года, заявил, что так называемую "специальную военную операцию" следовало начать еще раньше.
В начале ноября Додон после победы действующего президента Санду на выборах назвал ее "президентом диаспоры".
А представитель хозяина Кремля заявил, что Санду не может считаться президентом страны.