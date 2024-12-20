Проросійський Додон накинувся на Санду через пресконференцію в один день з Путіним

Проросійський експрезидент Молдови, лідер Партії соціалістів Ігор Додон заявив, що лідерка країни Мая Санду "спеціально" дала пресконференцію у той самий час, що і очільник Кремля Владімір Путін.

Про це із посиланням на заяву Додона пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, Санду у четвер, 19 грудня, проводила пресконференцію для журналістів.

Додон вважає, що вона "спеціально" зробила це тоді ж, коли й Путін.

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"Мая Санду, ти нічого не поплутала? Чи ти вважаєш себе королевою? Я розумію, що ти живеш в іншому світі", – заявив він.

Експрезидент додав, що за можливості подивиться пресконференцію очільника Кремля.

Нагадаємо, напередодні правитель РФ відповідаючи на запитання, чи змінив би своє рішення про масштабне вторгнення в Україну, якби міг повернутися у лютий 2022 року, заявив, що так звану "спеціальну воєнну операцію" слід було розпочати ще раніше.

На початку листопада Додон після перемоги чинної президентки Санду на виборах назвав її "президенткою діаспори".

А речник господаря Кремля заявив, що Санду не може вважатися президенткою країни.