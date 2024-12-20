FT: Трамп сказал Европе, что его администрация продолжит поддержку Украины

Избранный президент США Дональд Трамп сигнализировал Европе, что после вступления в должность продолжит военную поддержку Украины.

Об этом сказали информированные собеседники Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам трех источников FT, информированных о переговорах с западными чиновниками, Трамп намерен продолжить поставки американской военной продукции Украине после своей инаугурации.

Британские чиновники, посещавшие Вашингтон в начале декабря, заявили изданию, что избранный президент США считает: поставки оружия Украине после "прекращения огня" соответствуют идее "мира через силу".

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В то же время, по их словам, Трамп до сих пор считает, что Украина никогда не должна получить членство в НАТО, и хочет немедленного прекращения конфликта.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал прекратить помощь Украине и заставить Киев к немедленным мирным переговорам, напоминает Financial Times.

Среди прочего, избранный американский президент обещал завершить войну в Украине "за 24 часа".

Сейчас команда Трампа, как известно, размышляет над планом прекращения боевых действий в Украине, а сам он недавно заявил, что достиг "некоторого прогресса".

Также новоизбранный президент США заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".