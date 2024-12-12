Новоизбранный президент США Дональд Трамп заверил, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну не откажется от Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Time в публикации, посвященной признанию Трампа человеком года.

Отвечая на вопрос о том, откажется ли он от Украины, Трамп сказал, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу достичь соглашения, – сказал он, – и единственный способ достичь соглашения – это не покидать Украину", – заверил избранный президент США.

Реклама:

Издание напоминает, что во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться обещаниями, что ему удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа. Теперь он признал, что это сложнее, чем он показывал.

"Ближний Восток – проблема, с которой легче справиться, чем то, что происходит с Россией и Украиной. Количество погибших молодых солдат, которые лежат на полях повсюду, ошеломляет. То, что происходит – безумие", – заявил Трамп.

Напомним, президент Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает буквально предвыборное обещание Дональда Трампа завершить войну в Украине "за 24 часа".

Между тем Испания не видит шансов "завершить войну за 24 часа", как хочет Трамп.