Зеленский подтвердил получение новой системы IRIS-T от Германии

Украина получила очередную, уже шестую по счету систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии.

Это следует из вечернего обращения президента Владимира Зеленского в пятницу, 20 декабря, сообщает "Европейская правда".

Глава государства, комментируя последний ракетный удар России по Киеву, поблагодарил партнеров, "которые реагируют на этот и другие российские обстрелы готовностью предоставить больше систем ПВО, больше оружия, которое может защитить от террористов".

"Сейчас мы вернулись из Брюсселя с новыми договоренностями по ПВО. Также Германия уже передала дополнительную систему IRIS-T. Спасибо", – добавил он.

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С начала полномасштабного вторжения Германия передала Украине уже шесть систем IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) и четыре системы SLS (малого радиуса действия).

Во время визита в Киев в начале декабря канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что шестая система IRIS-T SLM прибудет в Украину до конца года.

В начале сентября Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девяти – малой (SLS).