Шольц рассказал, какое оружие Украина получит от Германии до конца года

Германия до конца 2024 года планирует передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, которые анонсировались ранее.

Об этом на пресс-конференции во время визита в Киев в понедельник, 2 декабря, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет "Европейская правда".

По словам Шольца, общий объем обязательств военной помощи Киеву со стороны Германии составляет около 28 миллиардов евро, что уступает только США.

"Самым главным для нас и в дальнейшем будет поддержка ПВО. Мы уже предоставили пять полных комплектов систем IRIS-T, три системы Patriot, более 50 Gepard с ракетами, снарядами и запчастями", – перечислил канцлер.

Реклама:

"Еще в декабре поступит шестая система IRIS-T, пусковые установки для Patriot и Gepard", – добавил он.

Кроме того, по словам Шольца, в 2025 году ФРГ будет поставлять Украине системы ПВО, гаубицы, дроны, боевые разведывательные машины и шесть вертолетов Sea King.

Ранее в понедельник канцлер Германии объявил о поставках Киеву оружия на сумму 650 миллионов евро.

О том, что Украина получит от Германии системы IRIS-T, было известно давно. Эту информацию на прошлой неделе подтвердил глава специального штаба по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фройдинг.