WP: Байден может наложить "серьезные санкции" против энергетики РФ до конца своего срока

Администрация Джо Байдена обсуждает возможность введения новых "серьезных санкций" против российского энергетического сектора до конца своего срока.

Об этом стало известно The Washington Post от источников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников WP, среди мер, обсуждаемых в команде Байдена – новые ограничения против "теневого флота", который перевозит российскую нефть в обход действующих санкций, а также против российских экспортеров нефти, которые еще не находятся под санкциями.

Кроме того, в действующей администрации обсуждают отзыв лицензий, позволяющих банкам обрабатывать транзакции, связанные с российскими энергоносителями, пишет газета.

Реклама:

Источники The Washington Post говорят, что Байден ранее остерегался слишком жестких санкций против энергосектора России, опасаясь резкого роста мировых цен на нефть и, соответственно, цен на топливо в США.

Но теперь, на фоне снижения инфляции и более устойчивого глобального рынка нефти, эти опасения уже не играют такой роли, говорится в материале.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена объяснил WP, что новые санкции необходимы для того, чтобы обеспечить Украине "наилучшую возможную позицию" для самозащиты и возможных мирных переговоров на "справедливых" условиях.

"Эта мера станет еще одним шагом к достижению этой цели", – добавил чиновник на условиях анонимности.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны "Группы семи" обсуждают возможное снижение так называемого потолка цен на российскую нефть, транспортируемую морем, чтобы ограничить нефтяные доходы России.

Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.