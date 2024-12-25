Украина получила 150 млн евро грантовых средств от ЕС

Европейский Союз перечислил в бюджет Украины второй транш грантовой помощи в размере 150 миллионов евро для быстрого восстановления.

Об этом в среду, 25 декабря, сообщило Министерство финансов Украины, пишет "Европейская правда".

Средства направят на бесплатное питание младших классов (65 млн евро), восстановление портовой инфраструктуры (50 млн евро), поддержку сельского хозяйства (20 млн евро) и восстановление критической инфраструктуры (15 млн евро).

Средства являются вторым траншем в рамках соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины". Ее общий объем составляет 300 млн евро.

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Первый транш в 150 млн Украина получила в декабре 2023 года.

В 2025 году Европейский Союз планирует предоставить Украине более 30 млрд евро поддержки, что позволит почти полностью покрыть финансовый дефицит украинского бюджета.