ЕС выделяет 65 млн евро на обеды для украинских учеников начальной школы

ЕС выделяет 65 млн евро на бесплатные и здоровые школьные обеды для учеников начальных классов в Украине.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

За эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тысяч учеников 1-4 классов.

"Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой 150 млн евро, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", – говорится в сообщении представительства ЕС.

