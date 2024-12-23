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ЕС выделяет 65 млн евро на обеды для украинских учеников начальной школы

Новости — Понедельник, 23 декабря 2024, 18:12 — Кристина Бондарева

ЕС выделяет 65 млн евро на бесплатные и здоровые школьные обеды для учеников начальных классов в Украине.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

За эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тысяч учеников 1-4 классов.

"Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой 150 млн евро, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", – говорится в сообщении представительства ЕС.

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В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку напечатанную бесплатно в ЕС.

А США летом пообещали помочь с печатью трех миллионов учебников для украинских школ.

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