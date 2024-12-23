ЕС выделяет 65 млн евро на обеды для украинских учеников начальной школы
ЕС выделяет 65 млн евро на бесплатные и здоровые школьные обеды для учеников начальных классов в Украине.
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".
За эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тысяч учеников 1-4 классов.
"Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой 150 млн евро, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", – говорится в сообщении представительства ЕС.
🇪🇺 The EU delivers €65M to fund free, healthy school meals for 700,000 primary school children in Ukraine.– EU in Ukraine (@EUDelegationUA) December 23, 2024
Part of a €150M recovery package, this initiative ensures improved nutrition, food security, and stability for kids amid the ongoing war. 🍽️🎒 #StandWithUkraine pic.twitter.com/kBtqCdEXyX
В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку напечатанную бесплатно в ЕС.
А США летом пообещали помочь с печатью трех миллионов учебников для украинских школ.