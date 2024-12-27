Почти половина украинцев считают, что победа на ноябрьских американских выборах республиканца Дональда Трампа приближает мир в российско-украинской войне, а почти 15% уверены, что он становится более отдаленным.

Об этом стало известно из опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает "Европейская правда".

Украинцев, участвовавших в опросе, спросили, приближает или отдаляет ли победа республиканца Трампа мир в Украине.

Следовательно, почти половина респондентов (45%) считают, что победа Трампа приближает мир, впрочем, из них 15% думают, что мир становится значительно ближе, а остальные (30%) – мир становится лишь немного ближе.

Реклама:

О том, что мир становится отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении – 5%, о некотором – 9%).

Остальные 40% или считают, что ничего не изменится, или не смогли определиться со своим мнением.

Скриншот: КМИС

В то же время приближение мира не означает, что он может быть справедливым для Украины, поэтому респондентов спросили, может ли при Трампе Украина рассчитывать на справедливый мир.

Следовательно, меньшинство украинцев имеют категорические взгляды по этому вопросу. Лишь 7% убеждены, что мир может быть полностью справедлив для Украины и только 11% имеют мнение, что мир будет полностью несправедлив для Украины.

Большинство украинцев находятся между этими крайними мнениями и вопрос больше в пропорции – будет ли больше выполнения требований Украины или, наоборот, больше выполнения требований России.

В целом же 23% украинцев считают, что при республиканце мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины. Считают, что будет преимущественно или полностью несправедливым – 31%.

Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России и трудно сказать, чего именно будет больше, а остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

Скриншот: КМИС

Опрос проводился в течение 2-17 декабря КМИС по собственной инициативе добавил вопрос о восприятии победы Трампа. Методом телефонных интервью было опрошено 985 респондентов. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Стоит отметить, что во время избирательной кампании Трамп неоднократно хвастался своими хорошими отношениями с главой Кремля Владимиром Путиным. Он также неоднократно обещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае своего избрания.

На прошлой неделе во время ежегодной пресс-конференции Путина для СМИ он сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.

А Трамп заявил 23 декабря, что правитель России выразил желание встретиться с ним как можно быстрее, чтобы обсудить войну в Украине.