Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом

Глава Кремля Владімір Путін заявив, що чотири роки не спілкувався з обраним президентом США Дональдом Трампом, але готовий до зустрічі.

Про це він сказав під час прямої лінії зі ЗМІ, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Господар Кремля натякнув, що очікує на ініціативу подібного контакту саме від Дональда Трампа.

"Ви сказали, що ми можемо запропонувати, що я можу запропонувати новообраному президенту Трампу, коли ми з ним зустрінемося. Ну, по-перше, я не знаю, коли ми з ним зустрінемося.

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Тому що він про це нічого не говорить. Я з ним узагалі не розмовляв понад чотири роки. І я готовий до цього, звичайно, в будь-який час. Готовий буду і до зустрічі", – сказав Путін журналістам у четвер.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з Путіним.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у своїх мемуарах описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом і назвала його людиною, що зачарована авторитарними лідерами.

У листопаді російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах нібито "через знайомих".

Також ЗМІ повідомляли про телефонну розмову Трампа і Путіна після виборів у США, але у Кремлі це заперечували.