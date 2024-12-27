Майже половина українців впевнена – перемога Трампа наближає мир

Майже половина українців вважають, що перемога на листопадових американських виборах республіканця Дональда Трампа наближає мир у російсько-українській війні, а майже 15% впевнені, що він стає більш віддаленим.

Про це стало відомо з опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає "Європейська правда".

Українців, які брали участь в опитуванні, запитали, чи перемога республіканця Трампа наближує чи віддаляє мир в Україні.

Відтак, майже половина респондентів (45%) вважають, що перемога Трампа наближає мир, утім, з них 15% думають, що мир стає значно ближчим, а решта (30%) – мир стає лише трохи ближчим.

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Про те, що мир стає віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%).

Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Скриншот: КМІС

Водночас наближення миру не означає, що він може бути справедливим для України, тому респондентів запитали, чи при Трампі Україна може розраховувати на справедливий мир.

Відтак, меншість українців мають категоричні погляди з цього питання. Лише 7% переконані, що мир може бути повністю справедливий для України й лише 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України.

Більшість українців перебувають між цими крайніми думками і питання більше в пропорції – чи буде більше виконання вимог України чи, навпаки, більше виконання вимог Росії.

Загалом же 23% українців вважають, що при республіканці мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим – 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого саме буде більше, а решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.

Скриншот: КМІС

Опитування проводилося упродовж 2-17 грудня КМІС за власною ініціативою додав запитання про сприйняття перемоги Трампа. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 985 респондентів. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля Владіміром Путіним. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.

Минулого тижня під час щорічної пресконференції Путіна для ЗМІ він сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.

А Трамп заявив 23 грудня, що правитель Росії висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.