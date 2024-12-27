СМИ: Судно, которое Финляндия задержала из-за обрыва кабелей, использовалось для шпионажа

На борту танкера Eagle S, который Финляндия накануне задержала в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море, находилось оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Об этом от анонимного источника стало известно профильному порталу Lloydʼs List, передает "Европейская правда".

Lloyd's List еще в июне 2024 года получил доступ к конфиденциальным документам о Eagle S на основе техосмотра танкера в датских водах.

На судне, говорилось в документах, обнаружили многочисленные недостатки безопасности – в частности постороннее лицо, которое не было моряком, а также оборудование для прослушивания и записи в "огромных портативных чемоданах" вместе со "многими ноутбуками", которые имели клавиатуры с турецкой и русской раскладками.

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Собеседник Lloyd's List на условиях анонимности утверждает, что оборудование на Eagle S использовалось для отслеживания всех радиочастот в районе движения танкера, а по прибытии судна в Россию их передали для анализа.

"Они следили за всеми военно-морскими кораблями и самолетами НАТО. У них была вся информация о них. Они просто сопоставляли их частоты. Ими руководили российские, турецкие, индийские офицеры-радиотелефонисты", – заявил источник портала.

Он добавил, что после этого шпионское оборудование установили на другой танкер, связанный с "теневым флотом" России – Swiftsea Rider.

Источник Lloyd's List считает, что экипаж Eagle S не мог не знать о шпионской деятельности судна, "поскольку это невозможно скрыть", но "их жизни угрожала опасность, поэтому все молчали".

Из публикации следует, что на момент задержания Eagle S накануне финскими силами безопасности – из-за подозрения, что оно причастно к повреждению кабеля Estlink 2 в Балтийском море, – устройств для слежения там не было.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей связи, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.