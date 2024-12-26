Финляндия расследует повреждение кабеля как вандализм, подозревают судно "теневого флота" РФ

Повреждение энергокабеля Estlink 2 в Финском заливе вероятнее всего вызвано якорем танкера Eagle S, его считают причастным к так называемому "теневому флоту" РФ.

Как сообщает Yle, пишет "Евроейская правда", об этом объявили на специальной пресс-конференции 26 декабря.

Событие расследуется как "нанесение серьезного ущерба". Основной версией следствия является повреждение кабеля якорем танкера Eagle S, который направлялся из российского Санкт-Петербурга, а зарегистрирован на Островах Кука.

Когда пограничная полиция подошла к танкеру и приказала поднять якорь, на поверхность поднялась только его цепь.

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Eagle S – в территориальных водах Финляндии и уже остановлен, поэтому с точки зрения возможностей расследования ситуация гораздо лучше, чем если бы судно успело уйти в международные воды.

Руководитель расследования Сами Пайла сообщил, что досудебное расследование еще выясняет, идет ли речь о случайности или умышленной диверсии, цитирует его Helsingin Sanomat. Следователи провели сбор доказательств и первые разговоры с командой танкера.

На брифинге чиновников спросили, можно ли утверждать, что танкер принадлежит к российскому "теневому флоту".

"В настоящее время наше предположение – что это судно из теневого флота", – ответил глава таможни Сами Ракшит. По его словам, танкер перевозит неэтилированный бензин, который загрузил в российском порту. Теперь судну грозит расследование также за нарушение санкций.

Относительно гражданства команды в полиции пока не приводят деталей.

Относительно упоминавшегося ранее в СМИ судна с гонконгской регистрацией Xin Xin Tian 2 подозрений пока не озвучивали.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

В четверг в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи.