Глава МИД Литвы призвал мир отреагировать на выборы Лукашенко в Беларуси

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призывает к международной реакции на президентские "выборы" в Беларуси, проведение которых запланировано на следующий год.

Заявление литовского министра приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Будрис сделал это заявление накануне после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Он отметил необходимость решительной международной реакции на "мероприятие, организованное режимом 26 января с целью переизбрания Александра Лукашенко".

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Министр также призвал продолжать политику санкций и усилить поддержку демократических сил Беларуси.

"Интерес национальной безопасности Литвы – это демократическая и мирная соседняя Беларусь, именно поэтому 19-е правительство Литвы будет продолжать поддерживать демократические силы Беларуси", – сказал он.

Будрис отметил, что Литва поднимала вопрос Беларуси на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в этом месяце и планирует сделать это снова в январе.

"Мы должны громко говорить о том, что происходит в Беларуси: о непрекращающихся репрессиях режима Лукашенко против белорусского народа, продолжении поддержки военной агрессии России против Украины, а также о партнерстве с Китаем, Ираном и Северной Кореей", – подчеркнул он.

Недавно правительство Литвы предложило Сейму продлить еще на год национальные санкции, примененные к гражданам России и Беларуси.

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