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Глава МЗС Литви закликав світ відреагувати на вибори Лукашенка в Білорусі

Новини — Субота, 28 грудня 2024, 19:49 — Ірина Кутєлєва

Очільник МЗС Литви Кястутіс Будріс закликає до міжнародної реакції на президентські "вибори" в Білорусі, проведення яких заплановане на наступний рік.

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Будріс зробив цю заяву напередодні після зустрічі з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Він наголосив на необхідності рішучої міжнародної реакції на "захід, організований режимом 26 січня з метою переобрання Александра Лукашенка".

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Міністр також закликав продовжувати політику санкцій і посилити підтримку демократичних сил Білорусі.

"Інтерес національної безпеки Литви – це демократична і мирна сусідня Білорусь, саме тому 19-й уряд Литви продовжуватиме підтримувати демократичні сили Білорусі", – сказав він.

Будріс зазначив, що Литва піднімала питання Білорусі на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі цього місяця і планує зробити це знову в січні.

"Ми повинні голосно говорити про те, що відбувається в Білорусі: про безперервні репресії режиму Лукашенка проти білоруського народу, продовження підтримки військової агресії Росії проти України, а також про партнерство з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю", – наголосив він.

Нещодавно уряд Литви запропонував Сейму продовжити ще на рік національні санкції, застосовані до громадян Росії та Білорусі.

Також читайте інтерв'ю Світлани Тихановської "Європейській правді".

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Литва Білорусь
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