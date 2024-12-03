Глава МИД Грузии попыталась оправдать приостановку евроинтеграции

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили попыталась оправдать решение властей о заморозке до конца 2028 года движения в ЕС.

Ее заявление приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, внутри страны и за ее пределами есть актеры, которые "воспринимают все так, как им нужно".

В частности, она заявила, что заявление властей об отказе поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС было ошибочно истолковано для общества "как отказ от евроатлантических стремлений правительства Грузии".

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Бочоришвили сказала, что в случае "политического решения с другой стороны" грузинские власти готовы вернуться к разговорам о начале переговоров с ЕС, однако не видят готовности со стороны европейской стороны.

Как отметила глава МИД, грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сделал такое заявление, чтобы предотвратить "спекуляции на тему евроинтеграции, что также было воспринято иначе, как будто в этом процессе была поставлена точка".

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном с задержаниями.

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