Глава МЗС Грузії спробувала виправдати призупинення переговорів про вступ до ЄС

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі спробувала виправдати рішення влади країни щодо призупинення до кінця 2028 року переговорів про вступ до ЄС.

Її заяву наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

За словами міністерки, усередині країни та за її межами є актори, які "сприймають усе так, як їм потрібно".

Зокрема, вона заявила, що заяву влади про призупинення переговорів про вступ до ЄС "за їхнім наративом, була витлумачена для суспільства як відмова від євроатлантичних устремлінь уряду Грузії".

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Бочорішвілі сказала, що у разі "політичного рішення з іншого боку" грузинська влада готова повернутись до переговорів, однак не бачить готовності з боку європейської сторони.

Як зазначила очільниця МЗС, грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе зробив таку заяву, щоб запобігти "спекуляціям на тему євроінтеграції, що також було сприйнято інакше, наче в цьому процесі було поставлено крапку".

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.

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