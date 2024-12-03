США ожидают, что в Южной Корее снимут военное положение после решения парламента

Соединенные Штаты следят за ситуацией в Южной Корее, где президент Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения, и ожидают выполнения решения парламента о его снятии.

Об этом на брифинге во вторник, 3 декабря, сказал заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель, сообщает "Европейская правда".

По словам Пателя, США наблюдают за развитием ситуации в Южной Корее с "глубоким беспокойством" и рассчитывают на продолжение сотрудничества между двумя странами.

Он не ответил прямо на вопрос, должен ли южнокорейский президент отменить военное положение, но напомнил о том, что парламент страны уже проголосовал за его отмену.

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"Конечно, мы надеемся и ожидаем, что законы и правила конкретной страны будут соблюдаться. Это касается и голосования в Национальном собрании (парламенте Южной Кореи. – Ред.)", – сказал представитель Госдепа.

Ранее во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил чрезвычайное военное положение в стране якобы для защиты страны от "коммунистических сил".

Юн не указал на конкретную угрозу со стороны КНДР, зато сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Южнокорейский парламент, где большинство имеет оппозиция, после этого проголосовал за отмену военного положения. Но в офисе президента заявили, что положение будет действовать до отдельного распоряжения Юн Сок Йоля.

В ответ тысячи людей вышли на улицы Южной Кореи в знак протеста против военного положения.