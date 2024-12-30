Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ЕС запретить импорт сжиженного газа из России.

Об этом министр написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Так Сибига отреагировал на публикацию издания Financial Times, в которой говорится, что в течение 2024 года страны ЕС импортировали рекордный объем российского сжиженного газа.

Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал это "неприемлемым".

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"Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров. На рынке достаточно СПГ, чтобы не финансировать преступный российский режим с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками", – подчеркнул Сибига.

Напомним, десять государств – членов Европейского Союза предложили усилить санкции против энергетического сектора России, в частности сжиженного природного газа, и учреждений, которые помогают Москве обходить действующие ограничения.