ЗМІ: Десять країн ЄС пропонують посилити санкції проти російської енергетики

Десять держав – членів Європейського Союзу запропонували посилити санкції проти енергетичного сектора Росії, зокрема скрапленого природного газу, та установ, які допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилось агентство РАР, повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет санкцій проти Росії, який запропонували країни Балтії, Данія, Ірландія, Польща, Румунія, Швеція, Чехія та Фінляндія, передбачає запровадження нових та посилення чинних обмежень.

Насамперед ідеться про енергетичний сектор Росії – зокрема заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу або поступове скорочення його споживання, пише РАР.

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Держави-члени Євросоюзу також закликають до посилення санкцій щодо російського "тіньового флоту" та поступової відмови ЄС від ядерної енергетики Росії, ідеться в матеріалі.

Документ, який цитує агентство, закликає до подальших торговельних санкцій проти Росії, зокрема санкцій на імпорт російських металів, про що вже повідомлялось у ЗМІ.

Євросоюз, на думку підписантів документа, також має накласти санкції на фінансові установи третіх країн, які обходять санкції, дозволяючи, наприклад, фінансові перекази, пов'язані з транзитом заборонених товарів до Росії, або використовуючи криптовалюти для обходу обмежень, зазначає РАР.

Нагадаємо, Рада ЄС 16 грудня ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, покликаний протидіяти обходу санкцій через націленість на російський "тіньовий флот" та послабити російський військово-промисловий комплекс.

На початку 2025 року ЄС має розпочати обговорення 16-го пакета санкцій, який припаде на польське головування в Раді Євросоюзу.