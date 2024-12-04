Военные США рассказали об ударах по целям в Сирии в ответ на обстрел американской базы

Армия США ударила по военной технике неуказанных вооруженных групп в восточной части Сирии в рамках самообороны.

Об этом говорится в отчете Центрального командования Вооруженных сил США в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В американском военном ведомстве рассказали, что 3 декабря силы США "успешно уничтожили несколько систем вооружения в районе военного опорного пункта Евфрат (MSS Euphrates)".

Отмечается, что были ликвидированы: три реактивные системы залпового огня (РСЗО), установленные на грузовике, танк Т-64, бронетранспортер и минометы.

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В Центркоме акцентировали – эта военная техника "демонстрировала четкую и непосредственную угрозу для сил США и коалиции".

Американские военные обратили внимание на то, что США нанесла ответные удары на огонь из РСЗО, бронетранспортера и минометов в сторону базы США.

Кто именно стрелял 3 декабря по американским силам в Сирии на западе страны в отчете не указывают.

В то же время в Центркоме отметили, что события не связаны с наступлением повстанцев на подконтрольные режиму президента Башара аль-Асада силы, которое продолжается в районе провинций Алеппо и Идлиб.

Также военные отметили, что миссия США в Сирии "остается неизменной, поскольку силы США и коалиции продолжают сосредотачиваться на окончательном поражении ИГИЛ".

"Постоянная поддержка региональных партнеров и операции в Сирии не связаны с последними событиями на северо-западе Сирии. Силы CENTCOM продолжают следить за ситуацией и поддерживают постоянную связь с другими нашими силами в регионе по мере развития ситуации", – добавили в отчете.

Напомним, боевые действия в Сирии, охваченной гражданской войной с 2011 года, недавно снова вспыхнули с новой силой впервые за несколько лет.

В воскресенье, 1 декабря, сирийское правительство окончательно потеряло контроль над городом Алеппо, вторым по величине в стране. Наступление повстанцев на Алеппо считается крупнейшим с 2016 года, когда их силы были вытеснены из восточных районов города.

Ранее правительства США, Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением из-за обострения ситуации в Сирии, в котором призвали к деэскалации.