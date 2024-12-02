США, Британія, Німеччина та Франція відреагували на загострення в Сирії

Уряди США, Великої Британії, Німеччини та Франції виступили із спільною заявою через загострення ситуації в Сирії.

Текст заяви оприлюднила пресслужба Державного департаменту США, повідомляє "Європейська правда".

У заяві зазначено, що чотири країни уважно стежать за поточною ситуацією в Сирії, де повстанці почали наступ, витіснивши сили режиму Башара Асада з низки міст, зокрема Алеппо.

Також Британія, США, Німеччина та Франція закликають до деескалації та захисту цивільного населення та інфраструктури.

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"Нинішня ескалація лише підкреслює нагальну потребу в політичному врегулюванні конфлікту під керівництвом самих сирійців відповідно до Резолюції РБ ООН 2254", – йдеться у заяві.

Сирійська влада оголосила 30 листопада про "тимчасове виведення військ" із міста Алеппо на північному заході країни для підготовки контрнаступу проти повстанців.

Джерела Reuters повідомляли, що сирійська армія отримала наказ про "безпечне виведення військ" з основних районів Алеппо, в які увійшли повстанці.

За словами джерел, Росія пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, і нова техніка почне прибувати протягом наступних 72 годин.