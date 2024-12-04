Украина получила от США генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией
Агентство по международному развитию (USAID) этой осенью передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.
Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Как отметили в USAID, США продолжают поддерживать украинский экспорт.
Этой осенью агентство передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.
"Они обеспечивают бесперебойную работу даже во время отключений света, способствуя росту объемов экспорта", – акцентировали в USAID.
В начале октября США через Агентство по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.
А 3 декабря Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.