Украина получила от США генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией

Агентство по международному развитию (USAID) этой осенью передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.

Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметили в USAID, США продолжают поддерживать украинский экспорт.

Этой осенью агентство передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.

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"Они обеспечивают бесперебойную работу даже во время отключений света, способствуя росту объемов экспорта", – акцентировали в USAID.

Фото: X

В начале октября США через Агентство по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

А 3 декабря Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.