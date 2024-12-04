Україна отримала від США генератори для прикордонних пунктів із Молдовою та Румунією

Агентство з міжнародного розвитку (USAID) цієї осені передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією.

Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначили в USAID, США продовжують підтримувати український експорт.

Цієї осені агентство передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією.

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"Вони забезпечують безперебійну роботу навіть під час відключень світла, сприяючи зростанню обсягів експорту", – акцентували в USAID.

Фото: X

На початку жовтня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

А 3 грудня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектора.