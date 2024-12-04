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Україна отримала від США генератори для прикордонних пунктів із Молдовою та Румунією

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Новини — Середа, 4 грудня 2024, 09:40 — Уляна Кричковська

Агентство з міжнародного розвитку (USAID) цієї осені передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією. 

Про це агентство повідомило в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначили в USAID, США продовжують підтримувати український експорт. 

Цієї осені агентство передало три генератори прикордонним пунктам із Молдовою та Румунією. 

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"Вони забезпечують безперебійну роботу навіть під час відключень світла, сприяючи зростанню обсягів експорту", – акцентували в USAID.

Фото: X
Фото: X

На початку жовтня США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) передали Україні партію матеріалів для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.

А 3 грудня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та державний секретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері підтримки українського енергетичного сектора.

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США Румунія Молдова Війна з РФ
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