Сибига подтвердил, что Украина не педалирует вступление в НАТО во время войны: "Должно прийти время"

Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО, учитывая позицию отдельных государств-членов.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с журналистами на полях министерской встречи НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос "ЕП" о формате членства и применения статьи 5, министр отметил, что сейчас диалог об этом не ведется. "Для этого должно наступить соответствующее время", – подчеркнул он.

Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не представляется реальной.

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"Мы – страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое втягивание их в войну. А Украина к этому не стремится", – пояснил министр.

Впрочем, он подчеркнул, что принципиальная позиция Киева относительно членства остается неизменной. Украина, как и говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.

"Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель – это вступление в НАТО", – заявил он.

Подробно о переговорах в Брюсселе читайте в статье "Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло".

Ранее МИД обнародовал заявление о том, что Украина отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.