Сибіга підтвердив, що Україна не педалює вступ до НАТО під час війни: "Має настати час"

Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО, зважаючи на позицію окремих держав-членів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання "ЄП" про формат членства і застосування статті 5, міністр зазначив, що зараз діалог про це не ведеться. "Для цього має настати відповідний час", – наголосив він.

Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною.

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"Ми – країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії – це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", – пояснив міністр.

Втім, він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

"Ми говоримо про наше членство в НАТО. Стратегічна мета – це вступ до НАТО", – заявив він.

Детально про переговори у Брюсселі читайте у статті "Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося".

Раніше МЗС оприлюднило заяву про те, що Україна відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.