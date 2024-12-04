Рютте объяснил, какой видит цель большей помощи НАТО Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что видит целью для союзников обеспечить Украине тот уровень помощи, при котором она смогла бы начинать переговоры с Россией в сильной позиции, а Москва не видела бы шансов достичь своих целей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после министерской встречи НАТО.
Марк Рютте отметил, что у Украины впереди, вероятно, самая тяжелая зима – из-за российских ударов по энергосистеме и ползучего продвижения россиян на фронте, хоть и дорогой ценой.
"Мы должны сделать больше, чем просто обеспечить способность Украины дальше воевать. Мы должны предоставить достаточную поддержку для того, чтобы изменить траекторию этого конфликта раз и навсегда", – заявил генсек НАТО.
Его переспросили, что он вкладывает в "изменение траектории".
"Линия фронта сейчас движется на запад, а мы должны обеспечить, чтобы Украина имела сильную позицию, чтобы в переговорах она могла получить желаемый результат, а Путин не получил того, чего хотел достичь, начиная полномасштабную войну против Украины", – пояснил Марк Рютте.
Генсек не стал делиться предположениями, будет или не будет НАТО привлечен к потенциальным переговорам между Россией и Украиной, когда сложатся условия для их начала и Киев примет такое решение.
"Мы должны полностью сосредоточиться на том, чтобы Украина оказалась в этой (сильной. – Ред.) позиции", – подчеркнул Марк Рютте.
Перед встречей Рютте отметил, что в Альянсе не видят признаков того, что глава Кремля готовится к любому перемирию.
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