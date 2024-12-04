Рютте пояснив, якою бачить мету більшої допомоги НАТО Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що бачить за мету для союзників забезпечити Україні той рівень допомоги, за якого вона змогла би починати переговори з Росією у сильній позиції, а Москва не бачила би шансів досягти своїх цілей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО.

Марк Рютте зазначив, що у України попереду, ймовірно, найважча зима – через російські удари по енергосистемі і повзуче просування росіян на фронті, хоч і дорогою ціною.

"Ми маємо зробити більше, ніж просто забезпечити спроможність України далі воювати. Ми маємо надати достатню підтримку для того, щоб змінити траєкторію цього конфлікту раз і назавжди", – заявив генсек НАТО.

Реклама:

Його перепитали, що він вкладає у "зміну траєкторії".

"Лінія фронту зараз рухається на захід, а ми маємо забезпечити, щоб Україна мала сильну позицію, щоб у переговорах вона могла отримати бажаний результат, а Путін не отримав того, чого хотів досягти, починаючи повномасштабну війну проти України", – пояснив Марк Рютте.

Генсек не став ділитися припущеннями, буде чи не буде НАТО залучений до потенційних переговорів між Росією та Україною, коли складуться умови для їхнього початку і Київ ухвалить таке рішення.

"Ми маємо повністю зосередитися на тому, щоб Україна опинилася у цій (сильній. – Ред.) позиції", – наголосив Марк Рютте.

Перед зустріччю Рютте зазначив, що в Альянсі не бачать ознак того, що очільник Кремля готується до будь-якого перемир’я.

Читайте також: Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося.