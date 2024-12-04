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Рютте пояснив, якою бачить мету більшої допомоги НАТО Україні

Новини — Середа, 4 грудня 2024, 13:27 — Марія Ємець

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що бачить за мету для союзників забезпечити Україні той рівень допомоги, за якого вона змогла би починати переговори з Росією у сильній позиції, а Москва не бачила би шансів досягти своїх цілей. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після міністерської зустрічі НАТО.

Марк Рютте зазначив, що у України попереду, ймовірно, найважча зима – через російські удари по енергосистемі і повзуче просування росіян на фронті, хоч і дорогою ціною.

"Ми маємо зробити більше, ніж просто забезпечити спроможність України далі воювати. Ми маємо надати достатню підтримку для того, щоб змінити траєкторію цього конфлікту раз і назавжди", – заявив генсек НАТО. 

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Його перепитали, що він вкладає у "зміну траєкторії".

"Лінія фронту зараз рухається на захід, а ми маємо забезпечити, щоб Україна мала сильну позицію, щоб у переговорах вона могла отримати бажаний результат, а Путін не отримав того, чого хотів досягти, починаючи повномасштабну війну проти України", – пояснив Марк Рютте. 

Генсек не став ділитися припущеннями, буде чи не буде НАТО залучений до потенційних переговорів між Росією та Україною, коли складуться умови для їхнього початку і Київ ухвалить таке рішення. 

"Ми маємо повністю зосередитися на тому, щоб Україна опинилася у цій (сильній. – Ред.) позиції", – наголосив Марк Рютте.

Перед зустріччю Рютте зазначив, що в Альянсі не бачать ознак того, що очільник Кремля готується до будь-якого перемир’я.

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