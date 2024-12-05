Побеждают ли протестующие в Грузии и что уже вскоре может измениться

Редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с грузинским политологом, экспертом Georgian Strategic Analysis Center Гелой Васадзе о протестах в Грузии.

Насколько велики шансы на победу нынешних грузинских протестов? И какова в целом сейчас ситуация в Грузии?

Советуем посмотреть видеоверсию интервью с ним. А ключевые тезисы грузинского политолога – в материале Российские инструкторы и альтернативный центр власти: взгляд из Тбилиси на протесты в Грузии. Далее – сжатая версия материала.

Когда протесты против фальсификации выборов не привели к успеху, а накопленный протестный потенциал так и не был реализован, решение "Грузинской мечты" заморозить переговоры с ЕС, на первый взгляд, кажется нелогичным.

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Зачем в такой ситуации идти на обострение? Этому есть два возможных объяснения.

Существует версия, что власть просто обиделась на недавнее решение Европарламента (который призвал провести перевыборы и ввести санкции против ключевых персон партии власти. – Ред.).

Вторая версия: власть специально пошла на этот шаг, чтобы спровоцировать насилие и подавить гражданское общество, политические партии и гражданские свободы.

Тем временем, протестующие постепенно приспосабливаются к противостоянию с полицией, давая ей меньше возможностей действовать некорректно.

Одновременно пытается адаптироваться к новой ситуации и полиция.

Государственный аппарат в целом все еще поддерживает власть.

Нельзя сказать, что он посыпался, но эрозия уже происходит.

Что касается силовых структур, то там пока зафиксирован лишь единичный случай увольнения в знак протеста.

Те (полицейские и спецназовцы. – Ред.), которые сейчас находятся на проспекте Руставели, большинство из них – это новонабранные "титушки", которые просто прошли ускоренный курс подготовки на военной базе "Вазиани".

И как говорят злые языки, чего я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, новых "полицейских" в Вазиани натаскивают российские инструкторы.

Есть сигналы, что в центральных отделениях полиции отказались принимать задержанных, поскольку те были избиты. В конце концов их вынуждены были отвезти в другие изоляторы, а некоторых пришлось везти в больницы.

Аналогичная ситуация с армией, которая очень недовольна властью.

Причина очень проста: среди военных фактически невозможно найти сторонников РФ.

Понятно, что армия сохраняет лояльность власти, потому что это силовая структура. Но в случае, если власть будет стрелять в простых граждан, эта лояльность может исчезнуть.

Многие грузины верят в то, что в случае, если революция победит, Россия начнет боевые действия. Однако это не вопрос веры, это вопрос знания.

К прямой военной агрессии Россия не готова. Более того, я не думаю, что у России есть дополнительные военные силы, которые она может перебросить на Грузию.

Принципиально важна позиция западных стран.

Потому что если Запад признает эти выборы и скажет "Грузинской мечте" – окей, ребята, вы такие плохие, но мы вас принимаем такими, какие вы есть, – у протестов не будет возможности развиваться дальше.

В частности, госаппарат, увидев такую позицию Запада, разве он будет готов перейти на сторону альтернативного политического центра? Конечно же, нет.

Катализатором протестов могут стать президентские выборы, запланированные на 14 декабря. А президент Саломе Зурабишвили может стать альтернативным центром притяжения для госаппарата.

Подробнее – в материале Российские инструкторы и альтернативный центр власти: взгляд из Тбилиси на протесты в Грузии.