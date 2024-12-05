Зеленский рассказал Рютте о важности приглашения Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом глава государства написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что поблагодарил Рютте за проведение в Брюсселе заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
"Подтвердил важность приглашения Украины в НАТО и обеспечения своевременного усиления наших боевых бригад боеприпасами, оружием и техникой, а также усиление обороны Украины от российского воздушного террора этой зимой", – добавил он.
Президент также указал, что вместе с генсеком НАТО координирует позиции "для приближения справедливого и стабильного мира".
Он добавил, что поддержка Украины имеет решающее значение не только для нашей страны, но и для всех партнеров в Европе, "ведь безопасность одного является основой для безопасности всех".
Напомним, ранее украинская власть четко задекларировала отказ от любых гарантий безопасности, которые не являются тождественными членству в Альянсе.
В то же время Киев отмечает, что не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО, учитывая позицию отдельных государств-членов.
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