Зеленський розповів Рютте про важливість запрошення України в НАТО

Президент Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня, провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це глава держави написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що подякував Рютте за проведення в Брюсселі засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

"Підтвердив важливість запрошення України до НАТО та забезпечення своєчасного посилення наших бойових бригад боєприпасами, зброєю та технікою, а також посилення оборони України від російського повітряного терору цієї зими", – додав він.

Реклама:

Президент також вказав, що разом із генсеком НАТО координує позиції "задля наближення справедливого та стабільного миру".

Він додав, що підтримка України має вирішальне значення не лише для нашої країни, але й для всіх партнерів у Європі, "адже безпека одного є основою для безпеки всіх".

Нагадаємо, раніше українська влада чітко задекларувала відмову від будь-яких гарантій безпеки, які не є тотожними членству в Альянсі.

Водночас Київ наголошує, що не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО, зважаючи на позицію окремих держав-членів.

Читайте також: Гарантії НАТО для України. Як Київ змінив позицію у відносинах з Альянсом та чому це сталося.