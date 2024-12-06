Прозападный кандидат критикует отмену выборов президента Румынии

Кандидат в президенты Румынии Елена Ласкони, которая выходила во второй тур выборов, резко раскритиковала решение Конституционного суда отменить результаты первого тура как вмешательство в демократию.

Ее слова приводит портал Digi24, сообщает "Европейская правда".

Ласкони заявила, что отмена результатов первого тура выборов президента Румынии – это "момент, когда румынское государство растоптало демократию".

"Бог, правда, румынский народ и закон победят... Вы разрушаете экономику, вы уничтожаете демократию, вы ведете страну к анархии. Мы должны были продолжить голосование, мы должны были уважать волю румынского народа", – добавила она.

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Кандидат выразила уверенность, что победила бы во втором туре выборов в это воскресенье, 8 декабря, и "решительно осудила то, что произошло сегодня".

"Они разрушили все, что было с трудом завоевано за последние 35 лет. Решение Конституционного суда является незаконным, аморальным и разрушает суть демократии – голосование", – отметила Ласкони.

Напомним, по результатам первого тура выборов президента Румынии во второй тур вышли проевропейская кандидат Элена Ласкони, выдвинутая партией "Союз спасения Румынии", и независимый антизападный кандидат Кэлин Джорджеску.

Но Конституционный суд Румынии в пятницу сенсационно решил отменить результаты первого тура президентских выборов, состоявшегося 1 декабря.

Решение приняли в контексте ряда новых запросов об отмене результатов выборов, где ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.

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