Прозахідна кандидатка критикує скасування виборів президента Румунії

Кандидатка в президенти Румунії Елена Ласконі, яка виходила до другого туру виборів, різко розкритикувала рішення Конституційного суду скасувати результати першого туру як втручання в демократію.

Її слова наводить портал Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Ласконі заявила, що скасування результатів першого туру виборів президента Румунії – це "момент, коли румунська держава розтоптала демократію".

"Бог, правда, румунський народ і закон переможуть… Ви руйнуєте економіку, ви знищуєте демократію, ви ведете країну до анархії. Ми повинні були продовжити голосування, ми повинні були поважати волю румунського народу", – додала вона.

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Кандидатка висловила впевненість, що перемогла б у другому турі виборів цієї неділі, 8 грудня, і "рішуче засудила те, що сталося сьогодні".

"Вони зруйнували все, що було важко завойовано за останні 35 років. Рішення Конституційного суду є незаконним, аморальним і руйнує суть демократії – голосування", – зазначила Ласконі.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента Румунії в другий тур вийшли проєвропейська кандидатка Елена Ласконі, висунута партією "Союз порятунку Румунії", та незалежний антизахідний кандидат Келін Джорджеску.

Але Конституційний суд Румунії у п'ятницю сенсаційно вирішив скасувати результати першого туру президентських виборів, що відбувся 1 грудня.

Рішення ухвалили в контексті низки нових запитів про скасування результатів виборів, де посилалися на документи, розсекречені Вищою радою національної оборони, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Келіна Джорджеску була результатом організованої маніпуляції з-за кордону.

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