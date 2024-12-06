У Макрона подтвердили визит Зеленского 7 декабря

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу, 7 декабря, примет украинского визави Владимира Зеленского в Елисейском дворце.

Эту информацию пресс-служба французского лидера распространила вечером в пятницу, 6 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон примет избранного президента США Дональда Трампа, а затем – Зеленского, после чего отправится на открытие Собора Парижской Богоматери.

Встреча французского президента с Трампом состоится в 17:00 по Киеву, а с Владимиром Зеленским – в 18:00.

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Там не уточнили, запланирована ли встреча между Трампом и Зеленским, о чем ранее писали СМИ – или в двустороннем, или в трехстороннем формате с участием лидера Франции.

Ранее Трамп публично подтвердил участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, куда также пригласили около полусотни первых лиц разных государств.

Напомним, Владимир Зеленский этой осенью встречался с Трампом в Нью-Йорке, а после дня выборов провел с ним телефонный разговор.

На этой неделе руководитель Офиса президента Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и будущий советник по национальной безопасности Майк Уолтц встретились в Вашингтоне.