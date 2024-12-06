СМИ узнали детали встречи Ермака с окружением Трампа

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс и будущий советник по национальной безопасности Майк Волтц встретились в Вашингтоне 4 декабря.

Телеканал CNN со ссылкой на информацию трех ознакомленных собеседников рассказал детали встречи, передает "Европейская правда".

Один из собеседников журналистов отметил, что встреча, на которой также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев, не имела целью обсуждение потенциального мирного плана или урегулирования войны.

Вместо этого, как он рассказал, украинские чиновники пытались дать Волтцу и Венсу свою оценку ситуации и наладить с ними взаимопонимание.

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По словам одного из собеседников, украинские чиновники считают, что им это удалось, и они остались довольны встречей.

Собеседники журналистов отметили, что встреча длилась более часа и была сосредоточена, прежде всего, на оценке украинцами состояния дел на поле боя, а также на том, каких изменений ожидает Украина после прихода к власти команды Трампа.

Они также утверждают, что украинская делегация предложила общий план своей оборонной стратегии, но не вдавались в детали.

Также собеседники отметили, что во время визита украинская делегация не встречалась с новым посланником Трампа в Украине Китом Келлоггом, хотя ранее ряд СМИ писали об этом.

Как акцентировал один из собеседников – Келлог уже приезжал в Украину в прошлом, и Ермак знает его, поэтому им не нужна была встреча для установления начальных отношений.

Заметим, "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники отмечала, что Ермак встретился также с будущей руководительницей аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз.

На прошлой неделе стало известно, что действующий американский президент Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.

Однако, недавно спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Байдена с дополнительными $24 миллиардами на помощь Украине.