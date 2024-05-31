Трампа признали виновным по всем обвинениям по уголовному делу в Нью-Йорке

Жюри присяжных на суде в Нью-Йорке признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34-м обвинениям в уголовном деле, связанном с сокрытием информации о внебрачных связях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Бывшему президенту, чьи адвокаты уже заявили еще они подадут апелляцию, грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Суд назначил дату определения наказания на 11 июля – за несколько дней до того, как Республиканская партия должна официально выдвинуть Трампа кандидатом на выборы президента США 5 ноября.

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Заключение юридически не помешает ему вести предвыборную кампанию или занять должность в случае победы.

"Это позор. Настоящий вердикт будет вынесен 5 ноября (на выборах) народом", – сказал Трамп журналистам после того, как заявил о своей невиновности и повторил свои жалобы на то, что судебный процесс сфальсифицировали против него.

Опрос общественного мнения Reuters/Ipsos показал, что обвинительный приговор может стоить политику определенной поддержки среди независимых и республиканских избирателей.

Напомним, речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. Это – первый уголовный суд над экс-президентом в истории США.

Трамп неоднократно пытался отсрочить начало суда по этому делу.

Это уголовное дело является одним из четырех, возбужденных против Дональда Трампа в США, но может стать единственным, которое дойдет до суда и завершится вынесением приговора до президентских выборов 2024 года.