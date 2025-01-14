Как словацкое правительство атакует Украину и почему дело не только в транзите газа

Весь 2024 год украинская власть пыталась наладить конструктивные отношения со словацким премьером Робертом Фицо – и порой казалось, добилась своего. Однако решение Киева остановить транзит российского газа полностью изменило все расклады.

Роберт Фицо ездил в Москву, где встретился с Владимиром Путиным, впоследствии – угрожал Украине остановкой импорта электроэнергии и уменьшением выплат беженцам, жаловался на действия Киева Еврокомиссии. А в конце концов – начал очень резко атаковать Украину и ее власть.

О том, почему словацкая власть так резко изменила свой курс и является ли остановка газового транзита только поводом для конфликта с Киевом, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо против Зеленского: зачем правительство Словакии сознательно разжигает конфликт с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

"Он ходит по той Европе, просто попрошайничает и шантажирует других, просит денег. Это просто должно прекратиться", – так в конце прошлой недели Роберт Фицо, выступая на парламентском комитете, охарактеризовал Владимира Зеленского.

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И одновременно словацкий премьер назвал Россию надежным партнером, которая "никогда нас не обманывала".

Роберт Фицо сознательно разместил это выступление на своей странице в Facebook – чтобы максимально вынести свой конфликт с украинским руководством в публичную плоскость.

На том же заседании парламентского комитета Фицо заявил, что имел с украинским правительством по меньшей мере две согласованные схемы сохранения транзита газа. Впрочем, такой план не сработал – и это стало крайне неприятным сюрпризом для Фицо.

Все дальнейшие действия словацкого премьера свидетельствуют, что он не был заинтересован найти компромиссное решение. Скорее наоборот, Фицо воспользовался этим решением Киева, чтобы пойти на обострение.

Последние визиты Фицо и его коллег в Москву, а также другие пророссийские демарши, могут быть частью подготовки к досрочным выборам – заигрывание с Путиным и антизападные заявления хорошо заходят его базовому электорату, настроенному достаточно евроскептически.

В такой ситуации антизападная (и антиукраинская прежде всего) риторика может помочь Фицо сохранить симпатии своего базового электората.

А досрочные парламентские выборы в Словакии действительно могут состояться.

Проблемы внутри словацкой коалиции начались еще с осени прошлого года – и нынешний кризис только усиливает их.

Визит словацкого премьера в декабре 2024 года в Москву привел к конфликту внутри партии "Голос". И этот конфликт грозит потерей большинства в парламенте.

Дополнительное доказательство в пользу приближения выборов – размещенные в последние дни по всей Словакии билборды с описанием "успехов" нынешнего правительства.

Впрочем, досрочные выборы явно не выглядят желательным сценарием для Фицо.

Даже предположив, что его партия Smer-SD вернет себе лидерство, партия не сможет набрать голоса для большинства. Партии, которые являются партнерами по коалиции, также теряют популярность.

Весь 2024 год отношения Словакии и ЕС находились на стадии, которую можно охарактеризовать словом "самоизоляция". Теперь Роберт Фицо пошел дальше – он дал старт конфликту с ЕС. И визит к Путину, и конфликт с Украиной стали здесь своеобразным объявлением войны", – комментирует разворот словацкой внешней политики эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

Он убежден, что причиной таких изменений является риторика новоизбранного президента США Дональда Трампа, а особенно поддержка Илоном Маском европейских радикалов.

"Трамп атакует ЕС, и Фицо видит, что его шанс избежать перевыборов и остаться у власти заключается именно в ослаблении Евросоюза", – убежден Дулеба.

Такой конфликт внутри ЕС может сильно ударить по Украине.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо против Зеленского: зачем правительство Словакии сознательно разжигает конфликт с Украиной.