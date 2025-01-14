Як словацький уряд атакує Україну і чому справа не лише в транзиті газу

Увесь 2024 рік українська влада намагалася налагодити конструктивні відносини зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо – і часом здавалося, добилася свого. Однак рішення Києва зупинити транзит російського газу повністю змінило усі розклади.

Роберт Фіцо їздив до Москви, де зустрівся з Владіміром Путіним, згодом – погрожував Україні зупинкою імпорту електроенергії та зменшенням виплат біженцям, скаржився на дії Києва Єврокомісії. А зрештою – почав дуже різко атакувати Україну та її владу.

Про те, чому словацька влада так різко змінила свій курс і чи є зупинка газового транзиту тільки приводом для конфлікту з Києвом, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо проти Зеленського: навіщо уряд Словаччини свідомо розпалює конфлікт з Україною. Далі – стислий її виклад.

"Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися", – так наприкінці минулого тижня Роберт Фіцо, виступаючи на парламентському комітеті, охарактеризував Володимира Зеленського.

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І одночасно словацький прем’єр назвав Росію надійним партнером, яка "ніколи нас не обманювала".

Роберт Фіцо свідомо розмістив цей виступ на своїй сторінці у Facebook – щоб максимально винести свій конфлікт з українським керівництвом у публічну площину.

На тому ж засіданні парламентського комітету Фіцо заявив, що мав з українським урядом щонайменше дві погоджені схеми збереження транзиту газу. Втім, такий план не спрацював – і це стало вкрай неприємним сюрпризом для Фіцо.

Усі подальші дії словацького прем’єра свідчать, що він не був зацікавлений знайти компромісне рішення. Скоріш навпаки, Фіцо скористався цим рішенням Києва, щоб піти на загострення.

Останні візити Фіцо та його колег до Москви, а також інші проросійські демарші, можуть бути частиною підготовки до дострокових виборів – загравання з Путіним та антизахідні заяви добре заходять його базовому електорату, налаштованому досить євроскептично.

В такій ситуації антизахідна (і антиукраїнська насамперед) риторика може допомогти Фіцо зберегти симпатії свого базового електорату.

А дострокові парламентські вибори у Словаччині дійсно можуть відбутись.

Проблеми всередині словацької коаліції розпочалися ще з осені минулого року – і нинішня криза лише посилює їх.

Візит словацького прем’єра у грудні 2024 року до Москви привів до конфлікту всередині партії "Голос". І цей конфлікт загрожує втратою більшості у парламенті.

Додатковий доказ на користь наближення виборів – розміщенні в останні дні по всій Словаччині білборди із описом "успіхів" нинішнього уряду.

Втім, дострокові вибори явно не виглядають бажаним сценарієм для Фіцо.

Навіть припустивши, що його партія Smer-SD поверне собі лідерство, партія не зможе набрати голоси для більшості. Партії, які є партнерами по коаліції, також втрачають популярність.

Увесь 2024 рік відносини Словаччини та ЄС перебували на стадії, яку можна схарактеризувати словом "самоізоляція". Тепер Роберт Фіцо пішов далі – він дав старт конфлікту з ЄС. І візит до Путіна, і конфлікт з Україною стали тут своєрідним оголошенням війни", – коментує розворот словацької зовнішньої політики експерт Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба.

Він переконаний, що причиною таких змін є риторика новообраного президента США Дональда Трампа, а особливо підтримка Ілоном Маском європейських радикалів.

"Трамп атакує ЄС, і Фіцо бачить, що його шанс уникнути перевиборів та залишитися при владі полягає саме в ослабленні Євросоюзу", – переконаний Дулеба.

Такий конфлікт всередині ЄС може сильно вдарити по Україні.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо проти Зеленського: навіщо уряд Словаччини свідомо розпалює конфлікт з Україною.