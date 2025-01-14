Послы G7 призвали Шмыгаля поскорее обеспечить работу набсовета "Энергоатома"

Послы стран "Группы семи" призвали премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля как можно быстрее обеспечить работу наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в ответе на письменный запрос агентства "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Она напомнила, что послы G7 в декабре 2024 года направили премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с призывом как можно быстрее завершить контракты и начать работу нового наблюдательного совета.

"Наличие полного правления будет важным для обсуждения новых значительных инвестиций", – отметила Матернова

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Она обратила внимание, что Украина добровольно согласилась привести наблюдательный совет "Энергоатома" в соответствие с рекомендациями ОЭСР, но с момента избрания нового совета еще в июне 2024 года контракты с независимыми членами до сих пор не подписаны, а совет не работает.

По ее словам, полноценное функционирование большинства независимых наблюдательных советов государственных компаний является важным элементом надлежащего планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Наблюдательный совет "Энергоатома" полноценно так и не начал работу. Источники "Интерфакс-Украина" уточняли, что независимых членов не устраивает сумма вознаграждения.

В декабре первый заместитель министра экономики Алексей Соболев сообщил, что правительство ожидает от независимых членов набсовета позиции по контрактам и готовности продолжить работу.

По его словам, предложенные условия соответствуют имеющимся зарплатам в других крупных энергетических компаниях Украины.

В начале января 2025 года народный депутат Украины Ярослав Железняк предложил привлечь международных партнеров к обсуждению срыва функционирования наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Госпредприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" было преобразовано в акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству. В январе 2024 года состоялась его государственная регистрация.