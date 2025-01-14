Посли G7 закликали Шмигаля якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради "Енергоатому"

Посли країн "Групи семи" закликали прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля якнайшвидше забезпечити роботу наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у відповіді на письмовий запит агентства "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Вона нагадала, що посли G7 у грудні 2024 року надіслали прем'єр-міністру Денису Шмигалю листа із закликом якнайшвидше завершити контракти та розпочати роботу нової наглядової ради.

"Наявність повного правління буде важливою для обговорення нових значних інвестицій", – зазначила Матернова

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Вона звернула увагу, що Україна добровільно погодилася привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до рекомендацій ОЕСР, але від моменту обрання нової ради ще в червні 2024 року контракти з незалежними членами досі не підписано, а рада не працює.

За її словами, повноцінне функціонування більшості незалежних наглядових рад державних компаній є важливим елементом належного планування та реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Наглядова рада "Енергоатому" повноцінно так і не розпочала роботу. Джерела "Інтерфакс-Україна" уточнювали, що незалежних членів не влаштовує сума винагороди.

У грудні перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що уряд очікує від незалежних членів наглядової ради позиції щодо контрактів і готовності продовжити роботу.

За його словами, запропоновані умови відповідають наявним зарплатам в інших великих енергетичних компаніях України.

На початку січня 2025 року народний депутат України Ярослав Железняк запропонував залучити міжнародних партнерів до обговорення зриву функціонування наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Держпідприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" було перетворено на акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі. У січні 2024 року відбулася його державна реєстрація.

