Зеленский: без украинской армии Европа не имеет шансов против России

Президент Владимир Зеленский считает, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть жестче в отношении России.

Об этом он сказал в интервью польским СМИ во время визита в Варшаву 15 января, сообщает "Европейская правда".

На просьбу прокомментировать возможность завершения войны в 2025 году Зеленский отметил, что чувствует такое желание со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

"Я уверен, что Россия боится США, боится Китая и боится объединенной Европы. Европа без украинской армии не может справиться с российской армией, потому что российская армия больше по численности. У России больше оружия, больше людей и она более жестокая, чем европейцы", – перечислил глава государства.

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Он также подчеркнул, что европейцы живут в условиях демократии и "не знают, что такое война", в отличие от России.

"И без украинской армии Европа, к сожалению, сегодня не имеет никаких шансов против России. Путин это знает и говорит об этом в своем окружении. Поэтому, если Украина не защитит себя, он быстро пойдет дальше. Это факт", – считает Зеленский.

Он призвал Европейский Союз быть "втрое прагматичнее" и увеличить производство вооружений – как для Украины, так и для себя, чтобы "опередить Путина".

Глава государства ранее говорил о возможности завершения войны в 2025 году.

В то же время он отмечал, что для этого Украина должна получить надежные гарантии безопасности, чтобы усилить свою переговорную позицию перед Россией.