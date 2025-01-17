Во Франции отреагировали на "запугивание" Россией самолетов

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню отреагировал на попытки глушения французского самолета Россией и заявил, что такие агрессивные действия неприемлемы.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Лекорню 15 января вечером французский морской патрульный самолет Atlantique 2 "стал объектом запугивания" со стороны России.

Глава Минобороны Франции отметил, что самолет осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был "засвечен" радаром управления огнем российской системы наземно-воздушной обороны С-400.

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"Эти агрессивные действия России неприемлемы. Наши вооруженные силы и в дальнейшем будут действовать для защиты свободы судоходства в международном воздушном и морском пространствах", – заявил он.

На этой неделе НАТО объявил о начале новой мониторинговой миссии в Балтийском море с участием патрульных кораблей и самолетов, направленной на предотвращение любых попыток атаковать подводную инфраструктуру в регионе.

Дополнительно восемь государств-членов НАТО, имеющих выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

Отметим, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 16 января заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к установлению мира, поэтому государства НАТО должны вкладывать больше усилий в военное сотрудничество с партнерами и усиливать поддержку Украины.