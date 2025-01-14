Балтийские страны НАТО объявили план действий в ответ на инциденты с подводной инфраструктурой

Восемь государств-членов НАТО, которые имеют выход к Балтийскому морю, объявили о своем плане действий в ответ на подозрительные случаи повреждения подводной инфраструктуры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита 14 января в Хельсинки.

Заявление согласовали президент Финляндии Александр Стубб, премьер Эстонии Кристен Михал, премьер Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Польши Дональд Туск и премьер Швеции Ульф Кристерссон.

Лидеры заявили, что обеспокоены инцидентами с подводной инфраструктурой, "независимо от того, халатность ли это либо злонамеренные действия".

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"Мы настроены сдерживать, выявлять и противодействовать любым попыткам диверсии. Любая атака против нашей инфраструктуры встретит твердый и решительный ответ. Мы готовы будем называть ответственных за враждебные действия, совершенные злонамеренными субъектами", – подчеркивают они.

Лидеры приветствовали запуск НАТО новой миссии "Балтийский часовой", которая будет заниматься мониторингом ситуации и сдерживать потенциальные недружественные действия.

"Мы будем работать, в том числе в рамках НАТО, над началом применения инновационных решений, разработкой новых технологий для надзора, отслеживания подозрительных судов, подводного мониторинга. Это будет включать расширенное сотрудничество с частным сектором, в частности операторами инфраструктуры и передовыми технологическими компаниями", – говорится в заявлении.

Еще одним направлением будет повышение устойчивости сетей и готовности быстро устранять повреждения, если таковые произошли. Для координирования такой работы подготовят Меморандум о взаимопонимании по защите критической инфраструктуры.

"Мы определим дальнейшие меры в соответствии с международным морским правом и принципами свободы навигации для предотвращения и эффективного реагирования на умышленное повреждение критической подводной инфраструктуры или безответственные действия... Также мы будем принимать меры для привлечения к ответственности", – заявили лидеры.

Они отдельно отметили угрозу, которую представляет так называемый "теневой флот" российских танкеров, перевозящих российскую нефть без соблюдения "ценового потолка".

"Мы принимаем жесткие меры в ответ на эти угрозы. Мы оставляем за собой право, в рамках международного права, принять меры против любых подозреваемых судов, которые могут обходить санкции и представлять угрозу для нашей безопасности, нашей инфраструктуры и окружающей среды", – заявили лидеры.

Напомним, лидеры встретились в Хельсинки для обсуждения серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

Финляндия и Швеция уже объявили, что предоставят свои корабли для совместных мероприятий союзников, такую готовность выразил и канцлер Германии.

О последних событиях, вызвавших такую реакцию, читайте в статье Российская война уходит под воду.