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Трамп проведет митинг в Вашингтоне за день до инаугурации

Новости — Четверг, 2 января 2025, 15:08 — Олег Павлюк

Избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.

Об этом сообщили организаторы инаугурации Трампа, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Мероприятие, которое у Трампа называют "митингом победы", состоится на крытой арене Capital One Arena в центральной части Вашингтона.

Спикеров митинга пока не объявляли, но ожидается, что речь произнесет сам Трамп.

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Для него это станет первым митингом в американской столице с января 2021 года, когда тысячи сторонников республиканца штурмовали Капитолий, пытаясь помешать утверждению победы Джо Байдена на президентских выборах.

Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2025 года. Трамп примет присягу в Капитолии, после чего в течение дня состоятся многочисленные мероприятия по случаю начала его второго срока.

Ранее Трамп допустил, что может пригласить на свою инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

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Трамп
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