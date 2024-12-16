Трамп допускает, что Зеленский может посетить его инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не исключил, что Владимир Зеленский может присутствовать на его инаугурации 20 января 2025 года.

Об этом он сказал во время выступления в городе Палм-Бич штата Флорида в понедельник, 16 декабря, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, приглашал ли Трамп Зеленского на свою инаугурацию, тот ответил: "Нет".

"Но если он захочет прийти, я бы хотел, чтобы он пришел. Я имею в виду, что не приглашал его (во время встречи. – Ред.) в Париже", – добавил избранный президент США.

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Обычно на инаугурации президентов США редко когда присутствуют лидеры иностранных государств, но решение о том, кого приглашать, принимает именно команда будущего президента.

СМИ ранее узнали, что команда избранного президента США передала приглашение лидеру Китая Си Цзиньпину, но тот, по информации СМИ, отказался.

Телеканал CNN также сообщал, что среди приглашенных – премьер-министр Италии Джорджа Мелони.